Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi\'nde Bayramlaştı

(ANKARA) - İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren Genel Merkez önünde toplanmaya başlayan partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ilk kez gelecek. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak. Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi Arınma Zamanı" yazılı posteri ile Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılırken, LED ekrana "Bayramlaşıyoruz" mesajı yansıtıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Genel Merkez önünde toplanan partililer sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atarken, "Türkiye ateş üstünde, mazot 80 TL; onlar havlu derdinde, arınacağız", "Hak yemez, haram yemez, kimseye de yedirmez; halkın adamı Kılıçdaroğlu" ve "Hatay, Lütfü Savaş'ın yanında" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı. "Sosyal medyada Genel Merkez önünün boş olduğu yönünde bir algı oluşturuluyor, lütfen alana geçelim" şeklinde anonslar yapıldı.







Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Halkın Otobüsü" olarak adlandırılan araçla Genel Merkeze geldi.







Öte yandan, Genel Merkez çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.