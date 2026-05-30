Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Bayramlaştı

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi\'nde Bayramlaştı
30.05.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

(ANKARA) - İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren Genel Merkez önünde toplanmaya başlayan partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ilk kez gelecek. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak. Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi Arınma Zamanı" yazılı posteri ile Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılırken, LED ekrana "Bayramlaşıyoruz" mesajı yansıtıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Genel Merkez önünde toplanan partililer sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atarken, "Türkiye ateş üstünde, mazot 80 TL; onlar havlu derdinde, arınacağız", "Hak yemez, haram yemez, kimseye de yedirmez; halkın adamı Kılıçdaroğlu" ve "Hatay, Lütfü Savaş'ın yanında" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı. "Sosyal medyada Genel Merkez önünün boş olduğu yönünde bir algı oluşturuluyor, lütfen alana geçelim" şeklinde anonslar yapıldı.




Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Halkın Otobüsü" olarak adlandırılan araçla Genel Merkeze geldi.



Öte yandan, Genel Merkez çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.