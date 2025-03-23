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Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi Mücadelesi Herkesin Görevidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ön seçimde oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, demokrasi mücadelesinin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin bir kişinin iradesine bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

23.03.2025 14:06  Güncelleme: 14:38
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(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde oyunu kullanan CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez" dedi.

Kılıçdaroğlu, ön seçim kapsamında oyunu Çankaya Belediyesinde kullandı, ardından sandık görevlileriyle selamlaştı. Bu sırada belediyede bulunanlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Belediye binasından çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belitti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Gerçekten de demokrasinin olmadığı, baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak bizim için çok zor. CHP'lilerin bir görevi var. Bu ülkede, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görev var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, oyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun, her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir.

Demokrasi, sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil; demokrasi, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek, güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi, kutsal bir mücadeledir. Bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi Mücadelesi Herkesin Görevidir' - Son Dakika

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