Kılıçdaroğlu\'na hapis cezası istendi

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası hakkında Meclis soruşturması açılan eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik basın toplantısında söylediği sözleri nedeniyle açılan davada savcılık mütalaasını verdi. Savcı, Kılıçdaroğlu için "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan bir yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duvanın duruşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, müştekinin şikayetçi olmadığı yönündeki dilekçe vermiş olsa dahi eylemin Türk Ceza Kanunu'nun resen takip edilen suçlar kapsamında kaldığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun olay tarihinde basın mensuplarının bulunduğu ortamda Bayraktar'a yönelik "hırsız" dediğini aktaran savcı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "düşünce özgürlüğü ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü" kapsamında kalmadığına işaret etti.

Savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılmak üzere süre vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.