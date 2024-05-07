Kılıçdaroğlu'na saldırı planlayan sanıkların yeniden yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na saldırı planlayan sanıkların yeniden yargılanması devam ediyor

Kılıçdaroğlu\'na saldırı planlayan sanıkların yeniden yargılanması devam ediyor

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan sanıklardan 19'unun, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının mütalaa için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

07.05.2024 17:04
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Kayseri'den kiraladıkları minibüsü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan sanıklardan 19'unun, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar E.E, G.K. ve E.K. ile sanık avukatları hazır bulundu, diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

Sanık E.E, adının böyle bir olayla anılmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının mütalaa için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti. Mahkeme heyeti, 6 sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önceki cezaları olan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların davayı Yargıtaya taşımasının ardından dosyaya bakan 3. Ceza Dairesi, 19 sanık hakkındaki kararı, bazı sanık avukatlarının karar duruşmasına mazeretle katılmaması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların dilekçelerinin dikkate alınmaması ve bazı sanıklar yönünden örgütsel faaliyetleri tespit edilememesine karşın ceza verilmesi gerekçesi ile bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'na saldırı planlayan sanıkların yeniden yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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