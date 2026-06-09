Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Açıklaması

09.06.2026 16:03
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Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını toplayacağını ve temiz siyaset vurgusu yaparak değişim sözü verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının toplanması yönündeki çağrılara, "Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanınızı erdemli, yüce oylarınızla seçeceksiniz" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine ve partililere hitap etti. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Saray adamı" söylemine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? 'Biz, müzakere ediyoruz diyorlardı.' Kılıçdaroğlu dedi ki, 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir.' Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde unutmayın, Ankara'da bir Kemal ağabeyiniz var" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar. Sorgulamayı öğrensinler. Sorgulamayı öğrendiğimizde siyaseti güzel bir zemine oturmuş oluruz. Bunu yapmamız gerekiyor, bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor" dedi.

"BEŞLİ ÇETELERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Değişimin "üç aşamadan oluşan bir değişim olacağını" kaydeden Kılıçdaroğlu, bunları şöyle sıraladı:

"Bir değişim var, bir de gerçek değişim var. Değişim, geriye doğru da olabilir. Ama bizim söylediğimiz gerçek değişim, üç aşamadan oluşacak. Birincisi, arınma ve temiz siyaset."

İkinci değişim, ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Kalkınmayı üreterek yapacağız, faiz baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Beşli çetelere karşı mücadele edeceğiz, halkı soyanlara karşı mücadele edeceğiz, uyuşturucu baronlarına karşı mücadele edeceğiz, Türkiye'yi kara para cenneti yapanlarla mücadele edeceğiz.

Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatları düzeltmemiz lazım. Yani devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım. Devletin yönetimi ahlak zeminine oturmazsa hepimiz kaybederiz.

İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş, devlete çöken mafyayı temizlemek olacak. Parayı gasp edenlere çökmek olacak. Şöyle güzel bir özdeyiş hazırlamışlar, onu size okumak isterim: Ay ve güneş herkesin lambasıdır. Hava herkesin havası, su herkesin suyudur. Neden ekmek herkesin ekmeği değildir? Bizim kavgamız bu."

"DEVLETTE LİYAKAT OLMAZSA ÜLKE DÜZELMEZ"

Sorunlara karşı çözüm önerilerinde bulunacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletin dini adalettir. Toplumun temeli adalettir. Adaletin kardeşi ahlaktır. Onun kardeşi liyakattir. Hakkın, hukukun, adaletin, liyakatin mutlaka sağlanması lazım. Devlet dediğiniz kurum, bir siyasal partinin rahat at koşturacağı bir alan değildir. Devlette liyakat olmazsa ülke düzelmez. Devlette huzur ancak liyakatle gelir, emekle gelir, bilgiyle gelir, birikimle gelir. Bunun mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki toplantılarda sizlere çok daha farklı Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Çünkü şu var: Efendim herkes eleştirir ama biz çözüm önereceğiz. Bir şey söylüyorsak 'yanlıştır' diye, doğrusu nedir onu da söyleyeceğiz. Bu bizim görevimiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk partinin CHP olduğunu vurgulayarak, "Bu soruna en sıcak yaklaşan, arşivinde onlarca raporu olan bir partiyiz biz. Bu sorunu çözmek parlamento dışında mümkün değil. Dikkat buyurunuz, bizim söylediğimiz noktaya geliyoruz. Bakın CHP, sorunların çözümünde öngörüsü olan, önerisi olan bir partidir. Sıradan bir parti değildir. Bu ülkenin aydınlarıyla beraber olmak zorundadır. Bu ülkenin aydınlarının bize yaptığı katkılardan yararlanmak zorundadır. ve sizler de sokaklarda bunu anlatmak zorundasınız. Biz ahlaki üstünlüğümüzü alacağız, ahlaki üstünlüğümüzü koruyacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız. Ahlaklı, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz" dedi.

"BENİM KOLTUK DERDİM YOK"

Konuşmasında CHP kurultayının toplanması yönündeki çağrılara da yanıt veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanınızı erdemli, yüce oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak" ifadesini kullandı.

(Son)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Açıklaması - Son Dakika

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