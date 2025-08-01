Kılıçdaroğlu\'ndan Lösemili Aylin\'e Ziyaret

LÖSEMİLİ AYLİN'İ ZİYARET ETTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Ufuk Çiftçi'nin lösemi hastası 5 yaşındaki kızı Aylin Çiftçi'yi, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski belediye başkanları Semih Esen ve Turgay Genç ile bazı partililerin eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu hastane ziyaretinde, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete karşıladı.

'KEMAL AMCA SENİ ÇOK ÖZLEDİM'

Ziyarette lösemi tedavisi gören Aylin, Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak, "Kemal Amca seni çok özledim" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Sağ ol bak ben de seni özledim, Ankara'dan seni görmeye geldim" dedi. Çiftçi ile sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, ona iyileştiğinde tekrar ve bu kez evinde ziyaret edeceği sözünü vererek hastaneden ayrıldı.