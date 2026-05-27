Kılıçdaroğlu, Özgür Özel Döneminde Kullanılan İki Vıp Aracı Satışa Çıkardı

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel döneminde CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan iki VIP aracı bina önünde teşhir ederek, satışa çıkardı. Satışa çıkarma ve teşhir işleminin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığı belirtilirken, araçların üzerine "satılık haram araç" ifadesi yazıldı. Araçlardan birinin iç dizaynının tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından yaptırıldığı, diğerinin ise suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından alındığı ileri sürüldü.

21 Mayıs Perşembe günü istinafın kararıyla tedbiren Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu görevdeki ilk haftası dolmadan Özgür Özel döneminde Genel Merkez tarafından kullanılan iki aracı satışa çıkardı. Araçlar, genel merkezin bahçesi önünde teşhir edilirken araçların ön camına, "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ile "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" yazıldı. Araçların plakaları, "Ö. Yalım" ve "A.İ. Aktaş" yazılı kağıtlarla kapatıldı.

Araçlardan birinin iç dizaynının tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından yaptırıldığı, diğerinin ise suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından satın alındığı ileri sürüldü. Bu iddialar o dönem CHP Genel Merkezi tarafından yalanlanmış, genel merkezde kullanılan bütün araçların CHP Genel Merkezi tarafından satın alındığı ve Genel Merkezin mülkiyetinde olduğu ifade edilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin verdiği bilgiye göre araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Uşak Belediyesi'ne sosyal işlerde kullanılması amacıyla verileceği, diğerinin ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın başka bir kaynak, araçların üzerindeki incelemelerin sürdüğünü, bu yapılan teşhir işleminin sembolik olarak yapıldığını ifade etti.

Genel Merkez önünde bir süre teşhir edilen ve basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verilen araçların bir süre sonra Genel Merkez bahçesinden çekileceği öğrenildi