Kılıçdaroğlu: Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin astığı iddia edilen "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartına ilişkin; "Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, bütün bunlara rağmen, 'Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor' iftirasına uğrayan yine ben. Tekrar ediyorum; partimin bütün adaylarına desteğim tamdır" açıklaması yaptı.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin İstanbul'da astığı iddia edilen "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartının sahte olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:
"Sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara, bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, kötü kalpli insanlara 'Bilal'e anlatır gibi' son kez anlatıyorum. 'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben, 'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben, partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben, bütün bunlara rağmen, 'Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor' iftirasına uğrayan yine ben. Tekrar ediyorum; partimin bütün adaylarına desteğim tamdır!
Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim! Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"
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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ramazan ayı vesilesiyle Ankara'da bir iftar programı düzenledi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanı ve birçok davetli katıldı. Büyükelçi Abu Al-Nasr, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti.
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Teşkilatı, İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İzmir'e olan sevdasını vurgulayarak, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi zaferini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yeniden inşası için çaba sarf edeceğini ifade etti. MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin ise seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini ve 31 Mart'ın küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günü olduğunu söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristlere karşı Türk milletinin sabrının olduğunu ve ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerini söyledi. Destici ayrıca İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini ve Birleşmiş Milletlerin şartsız ateşkes çağrısına rağmen İsrail'in bunu kabul etmediğini belirtti. PKK'nın Türkiye'nin sınırları dışında saldırılar düzenlediğini ifade eden Destici, Avrupa ülkelerine teröre karşı işbirliği yapma çağrısında bulundu. Ayrıca CHP'nin terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapmasını reddetti ve CHP tabanına teröristlerle işbirliği yapmamaları çağrısında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt'u ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partisinin il başkanı, belediye başkan adayı ve partililer tarafından karşılandı. Babacan, vatandaşları selamladı ve esnafı ziyaret ederek destek istedi. İftar programında ise yerel seçimlere hazırlık kapsamında yapılan çalışmaları anlattı ve DEVA Partisi'nin iddialı olduğunu belirtti.
Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için aynı ilçeden yeniden aday gösterilen Haluk Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Bozdoğan'a ait aracın sol tarafında iki büyük mermi deliği görüldü. Belediye Başkanı Bozdoğan'a destek olmak için toplanan kalabalık ise, 'Silah sıkmaya başladılar bize' diyerek duruma tepki gösterdi.
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