(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi'yi katledilişinin 11. yılında andı. Kılıçdaroğlu, "Tahir Elçi cinayeti de dahil olmak üzere, aydınlatılmayı bekleyen her olayın üzerindeki sis perdesi kaldırılmalı, adalet herkes için eksiksiz tecelli etmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tahir Elçi'yi aramızdan koparılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Tahir Elçi cinayeti de dahil olmak üzere, aydınlatılmayı bekleyen her olayın üzerindeki sis perdesi kaldırılmalı, adalet herkes için eksiksiz tecelli etmelidir.

Toprak parçasını Vatan yapan; ortak acılar, ortak umutlar ve birlikte yürünülen ortak gelecektir. Çünkü hepimizin Türkiye'si adaletin ve kardeşliğin üzerinde yükselir."