Kılıçdaroğlu Trafik Kazası Geçirdi

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(ANTALYA)- CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kızları Azime Aslı Nadir'in kayınpederi Orhan Nadir'in cenazesine katılmak üzere Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, makam aracında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kızları Azime Aslı Nadir'in eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi. Kazada makam aracında maddi hasar oluşurken, sağlık durumları iyi olan Kılıçdaroğlu ailesi, ikame araçla Antalya'ya giderek cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve eşi, tören sonrası Ankara'ya doğru hareket etti.