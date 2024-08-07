Kılıçdaroğlu ve Babacan, Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Babacan, Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu ve Babacan, Bakırhan\'a taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

07.08.2024 14:10
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(ANKARA) - CHP 7'nci  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, annesi vefat eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP 7'nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'a annesi İpek Bakırhan'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştirdi. DEM Parti'ye önce Babacan, ardından da Kılıçdaroğlu geldi. Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Yüksel Mutlu ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk karşıladı.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, "Sayın Eş Genel Başkan annesini yitirdi. Acıları paylaşmamız gerekiyor. Kendisine ailesine başsağlığı dileklerinde bulundum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: ANKA

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