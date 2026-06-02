Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı talebi yok

02.06.2026 10:11  Güncelleme: 10:12
CHP'de grup toplantısı tartışmasında Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yazısına yanıt vererek bugün grup toplantısı yapma taleplerinin olmadığını bildirdi.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Toplantısı'na ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen yazıya yanıt vererek bugün grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığını bildirdiği öğrenildi.

CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel'in mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yapacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu yönetimine yazı gönderdiklerini açıklamıştı.

Meclis Başkanlığı tarafından dün gönderilen yazıda, CHP Grup Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağının sorulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise yazıya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Meclis Başkanlığı'na gönderilen yanıtta bugün CHP Grup Toplantısı yapma taleplerinin olmadığının bildirildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstinaf mahkemesinin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yapacağı tartışmalarının ardından istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı'na yazı yazarak Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na itiraz etmişti.

Konuya ilişkin dün konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" demişti.

Kurtulmuş'un konuşması ile aynı saatlerde Meclis Başkanlığı, saat 13.30'da Özel'in konuşacağı grup toplantısını gündemine almıştı.

