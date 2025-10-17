Kılıçla Rehin Alma Olayı: Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Kılıçla Rehin Alma Olayı: Şahıs Gözaltına Alındı

17.10.2025 09:35
Çorum'da arkadaşı S.K'yi kılıçla rehin alan B.Ö. gözaltına alındı. Olay 2 saatlik operasyonda sona erdi.

Çorum'da B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı.

Arkadaşını kılıçla rehin aldı

ARKADAŞINI KILIÇLA REHİN ALDI

B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi. S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Arkadaşını kılıçla rehin aldı

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Arkadaşını kılıçla rehin aldı
Kaynak: AA

