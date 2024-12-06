Kilis Belediye Başkanı Bilecen: Geçmiş Dönem Borçları Ödüyoruz - Son Dakika
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Kilis Belediye Başkanı Bilecen: Geçmiş Dönem Borçları Ödüyoruz

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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Belediyesi'nin geçmiş dönem borçlarını ödediğini ve şehrin gelişimi için projeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Kayyum atanacaksa önceki dönem borç bırakanlara atanması gerektiğini vurguladı.

06.12.2024 13:18  Güncelleme: 14:16
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(KİLİS) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "26 milyon 300 bin TL vergi borcu ödedik. 37 milyon 600 bin TL de geçmiş dönemden borçları ödedik Kilis Belediyesi olarak. O yüzden bugün bize 'Şuna ne kadar para harcadın' diye soran kişiler önce bir kendilerini çek etsinler. Biz hem hizmet veriyoruz hem geçmiş dönem borcu ödüyoruz hem de şehre yatırım yapıyoruz. O yüzden kayyum atanacaksa bence bize değil önceki dönem borç bırakıp da ortada bir eser bırakmayanlara atasınlar" dedi.

CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Kilis'te başladı. Toplantıya ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, ANKA Haber Ajansı'na toplantının detaylarını anlattı. Bilecen, şunları kaydetti:

"7 Aralık Kilis'in düşman işgalinden kurtuluş günü. 7 Aralık bizim için çok önemliydi ve 6-7 Aralık'ta belediye başkanlarımızın ve genel merkezimizin genel başkanımız dahil burada olmasını çok istedim. Bu talebimi sağ olsunlar kırmadılar. Bugün Kilis'te Kilis'i konuşacağız. Türkiye'ye dair şeyler de konuşacak tabii ki ama daha çok Kilis'ten bahsedeceğiz. Ben şahsen Kilis Belediyesi'nin faaliyetlerinden bahsedeceğim. İçerisinde bulduğumuz şartlar olumlu, olumsuz bunlardan bahsedeceğiz. Kilis yıllardır unutulmuş, çok da herkesin gelip gitmediği, uğrak noktası olmayan bir şehir. Kilis'i son dönemlerde biliyorsunuz sadece Suriyeli sığınmacılar, mülteciler işte sınır ticaretindeki yasa dışı işlerle andılar. Çok da güzel şeylerle anılmadı Kilis ama sekiz aydır bence Kilis'i güzel şeylerle andırıyoruz diye düşünüyorum. Ben istedim ki belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, Kilis'e gelsinler. Yerinde görsünler. Burada bir gün, iki gün konaklasınlar. Kilis'in insanını, Kilis'in havasını, Kilis'in o ortamını burada görsünler istedim.

"Kayyum atanacaksa bence bize değil önceki dönem borç bırakıp da ortada bir eser bırakmayanlara atasınlar"

Genel Başkanımız bize 'korkmayın' dedi. Devam edin dedi. Yürüyün dedi. Biz zaten korksaydık aday olmazdık. Yürüyoruz. Bizim yolumuz belli, Cumhuriyet. İzimiz belli Atatürk'ün izi. Biz gerekeni yapacağız. Halkın parası halka harcamaya devam edeceğiz. Kilis Belediyesi'ni yaklaşık 490 milyon TL borçla devraldım ben. Şu an geldiğimiz noktada birçok etkinlik yaptık. Ünlü sanatçılarla konserler verdik. Bunlar çok düşük bir bütçelerle yapıldı. Şehirde birçok noktada her tarafta bir şantiye havası var. Tamamlanan, tamamlanmak üzere olan projelerimiz var. Bunları yaparken biz bir yandan da 26 milyon 300 bin TL vergi borcu ödedik. 37 milyon 600 bin TL de geçmiş dönemden borçları ödedik Kilis Belediyesi olarak. O yüzden bugün bize 'Şuna ne kadar para harcadın' diye soran kişiler önce bir kendilerini çek etsinler. Biz hem hizmet veriyoruz hem geçmiş dönem borcu ödüyoruz hem de şehre yatırım yapıyoruz. O yüzden kayyum atanacaksa bence bize değil önceki dönem borç bırakıp da ortada bir eser bırakmayanlara atasınlar.

"Belediyedeki kim hangi partili olduğunu ben bile bilmiyorum"

Biz Söğütlüdere Göl Restorant sosyal tesis, yanındaki çay bahçesi iki, kent lokantası üç, bugün açılışını yapacağımız emekli kıraathanesi dört, bugün açılışını yapacağımız çocuk kreşi belediyemizin uygun fiyatlı altı tane bizim sosyal tesisimiz şu an hazır. Kilis'i daha önceden bilenler görecekler ki Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı yaptık, meydanı yaptık. Çok güzel bir meydan oldu. Şehrin öbür taraf üniversite tarafına çok önem veriyoruz. Orada canlı çiçeklerle, peyzaj çalışması yaptık. Bu şehir Suriyeli şehri değil. Bilmem kim şehri değil. Bu şehir özbeöz Türkmen şehridir. Kilis'in aslını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Her tarafı, Atatürk'ü, ay yıldızı, Türk bayraklarını koyarak herkese bir mesaj veriyoruz. 31 Mart itibarıyla ben söz verdiğim gibi rozetimi çıkarttım. Partisiz belediyecilik yapmaya özen gösteriyorum. Kilis Belediyesi'nde Kilis'teki kurumların içerisinde siyaset yapılmıyor. Bunun taahhüdünü verebiliyorum. Belediyedeki kimin hangi partili olduğunu ben bile bilmiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kilis Belediye Başkanı Bilecen: Geçmiş Dönem Borçları Ödüyoruz - Son Dakika

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