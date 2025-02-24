Kilis’in Kerebiçi Artık Her Gün Sofralarda

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Kilis'in Asırlık Lezzeti Kerebiç artık her gün sofralarda

KİLİS - Kilis'in geleneksel kurabiyelerinden biri olan Gerebiç, geçmişte yalnızca Ramazan ayında üretilirken, artık yılın 12 ayı boyunca fırınlardan eksik olmuyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi olan bu lezzet, günümüzde yoğun talep üzerine her gün üretiliyor.

Gerebiç ustası Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, gerebiçin yapımında kullanılan malzemelerin doğal ve kaliteli olması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı "Gerebiç, irmik, un, zeytinyağı ve ılık su ile hazırlanıyor. İsteğe bağlı olarak sade yağ da kullanılabilir ama ana maddesi zeytinyağıdır. İçerisindeki doğal malzemeler ve ustalık, gerebiçin lezzetini belirleyen en önemli unsurlardır" ifadelerini kullandı.

"Bayramlarda talep artıyor"

Gerebiçin artık sadece bayramlarda değil, günlük hayatta da çok fazla tüketildiğini söyleyen Yeşilbahçeci, "Bayramlar dışında da ilgi büyük. Kilis'te her evde olmazsa olmazımızdır. Bayram ertesinde de sürekli üretime devam ediyoruz. Tabii ki bayramlarda talep daha fazla oluyor" dedi.

15. Yüzyıldan günümüze ulaşan bir lezzet

Gerebiçin köklü bir geçmişi olduğunu belirten Yeşilbahçeci, Muhammed Bin Mahmut Şirvani'nin 15. yüzyılda yazdığı "Osmanlı Mutfağı" adlı kitabında gerebiçin yer aldığını vurguladı. Gerebiçin asıl çıkış noktasının Ürdün olduğunu söyleyen Yeşilbahçeci, bu özel kurabiyenin Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi illere zamanla yayıldığını ifade etti.

" Mersin'in Kerebiç'i ile karıştırılmamalı"

Gerebiçin sıkça Mersin'de yapılan kerebiç ile karıştırıldığını belirten Yeşilbahçeci, iki kurabiyenin tamamen farklı olduğunu dile getirerek şunları söyledi "Bizim yaptığımız gerebiç, Mersin'in kerebiçinden farklıdır. Kerebiçte çöven otu köpüğü vardır, ancak bizim gerebiçimizde şeker olduğu için köpük kullanılmaz. İki kurabiyenin birbiriyle alakası yoktur" şeklinde konuştu.

"Doktor değiliz ama hastamız çok"

Gerebiçin geçmişte sadece cevizli olarak üretildiğini ancak son 40 yıldır fıstıklı versiyonunun da yapılmaya başlandığını söyleyen Yeşilbahçeci, "Fıstıklı gerebiçe talep çok fazla. Yerli turistlerin yanı sıra Almanya ve Amerika'dan gelen yerli turistler bile buradan alıp götürüyor" diye konuştu.

Gerebiçin Kilis dışında da büyük ilgi gördüğünü belirten Gerebiç Ustası Mehmet Uğur, "Gaziantep, İskenderun ve Mersin'den de gelenler var. Doktor değiliz ama hastamız çok" diyerek lezzet müdavimlerinin sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.