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Kilis'te Filistin Yararına Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Kilis'te Filistin Yararına Hayır Çarşısı Açıldı

Kilis'te, Filistin'e dikkat çekmek ve katliamlara destek olmak amacıyla hayır çarşısı kuruldu. Kudüs gönüllüleri ve birçok STK'nın desteğiyle açılan çarşıda, ev yapımı yiyecekler ve el işi ürünler satışa sunuldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Orhan Aydın, Mescid-i Aksa'nın yaşadığı zulme dikkat çekti ve çarşının bu amaçla açıldığını belirtti. Çarşıda yapılan satışlardan elde edilen gelir ise Filistinlilere bağışlanacak.

Kilis\'te Filistin Yararına Hayır Çarşısı Açıldı
29.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:15
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Kilis'te Filistin yararına ve katliamlara dikkat çekmek adına hayır çarşısı açıldı.

Kudüs gönüllüleri ve birçok STK'nın desteği ile tarihi Paşa Hamamında kurulan hayır çarşısında STK üyeleri kadınların evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma, aşure gibi çeşitli yiyecekler ile hediyelik eşyalar ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kudüs gönüllüleri adına konuşan Orhan Aydın, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bugün maalesef kan ağladığını söyledi.

Saldırı karşısında yüreklerinin sızladığını dile getiren Aydın, katliamlara dikkat çekmek adına hayır çarşısını birçok STK ile beraber açtıklarını söyledi.

Aydın, "Terör devleti İsrail'in 84 gündür tüm dünyanın gözü önünde işlemiş olduğu zulmü dünyaya haykırmak, Gazze'de katledilen kardeşlerimize 'siz yalnız değilsiniz, sizin için üzülen insanlar var mesajını vermek için buradayız." dedi.

Aydın, çarşıda resim sergisi, katledilen çocuk, bebek ile gazetecileri temsilen köşeler oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşlar çarşıdan alışveriş yaparak organizasyona destek verdi.

İki gün sürecek hayır çarşısında satılan ürünlerden elde edilen gelir Filistinlilere bağışlanacak.

Kaynak: AA
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