Kilis'te pompalı tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltında
Kilis Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kilis'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mücahitler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar pompalı tüfekle birbirlerine ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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