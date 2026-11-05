Kilis'te zeytin hasadı başladı, Vali Kalaylı sezonluk 11 bin 600 ton zeytinyağı bekliyor - Son Dakika
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Kilis'te zeytin hasadı başladı, Vali Kalaylı sezonluk 11 bin 600 ton zeytinyağı bekliyor

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Kilis\'te zeytin hasadı başladı, Vali Kalaylı sezonluk 11 bin 600 ton zeytinyağı bekliyor
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Kilis'te zeytin hasat sezonu başladı, Vali Ömer Kalaylı ve heyeti Organik Zeytin Üreticileri Birliği tesislerinde incelemelerde bulundu. Kalaylı, sezon boyunca yaklaşık 11 bin 600 ton zeytinyağı ve 35 bin ton zeytin üretimi beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesi için hasat sezonu başladı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve beraberindeki heyet, zeytin hasadına katılarak Organik Zeytin Üreticileri Birliği tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Kalaylı, burada yaptığı konuşmada, hasat döneminin bereketli geçmesini temenni etti.

Bu yıl zeytinyağı rekoltesinin yüksek olduğunu belirten Kalaylı, sezon boyunca yaklaşık 11 bin 600 ton zeytinyağı üretimi beklediklerini ifade etti.

Kilis'in zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kalaylı, "Kilis, yağlık zeytin üretiminde ön plana çıkan illerimiz arasında yer alıyor. İlimizde yaklaşık 5 milyon zeytin ağacı var. Bu yıl yaklaşık 35 bin ton civarında zeytin üretimi bekliyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ile Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat da hasat döneminin bereketli olması temennisinde bulundu.

Programa Kilis Belediye Başkan Vekili Cihan Çağlar Yaşar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kilis'te zeytin hasadı başladı, Vali Kalaylı sezonluk 11 bin 600 ton zeytinyağı bekliyor - Son Dakika
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