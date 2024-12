Kings of Convenience İstanbul'da Konser Verecek

Güncel

Norveçli indie folk-pop ikilisi Kings of Convenience, 28 Mayıs 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Akustik gitar, piyano ve yaylılar ile melankolik popun başarılı örnekleri arasında gösterilen grup, Erlend Oye ve Eirik Glambek Boe'den oluşuyor.

Epifoni ve URU organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak ikili, 1999'da Belle and Sebastian ve Coldplay gruplarının ardından müzik dünyasında yeni akustik hareketin öncülerinden oldu.

"Declaration of Dependence" albümünü 2009'da yayımlayan grup, uzun bir aradan sonra, 2021'de "Peace or Love" albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

Nick Drake, Simon and Garfunkel ve Caetano Veloso'dan ilham alan Norveçli ikili, "Know How", "Misread", "I'd Rather Dance with You" ve "Mrs Cold" adlı şarkılarıyla tanınıyor.