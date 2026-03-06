Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstanbul'da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında verilen hapis cezasına yapılan istinaf başvuruları reddedildi. Böylece sanık hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 1 yıl süreyle ehliyete el konulması kararı kesinleşmiş oldu.

İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, dosyaya yapılan itirazları değerlendirdi. Daire, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek istinaf başvurularını reddetti.

Kararda, yapılan yargılama, toplanan deliller ve mahkemenin değerlendirmesinin hukuka uygun olduğu vurgulandı. Dosyanın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine de karar verildi.

İLK KARAR 4 YIL 2 AY HAPİSTİ

Kazaya ilişkin davada Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında ilk karar 26 Mayıs 2025 tarihinde verilmişti. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 2 yıl süreyle ehliyete el koyma cezası vermişti.

Ancak bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Aynı mahkeme 18 Aralık 2025'te verdiği ikinci kararda cezayı 2 yıl 6 aya indirirken, ehliyete el koyma süresini de 1 yıl olarak belirledi. Ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.

ANNE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Dava sürecinde hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, maddi ve manevi zararının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.

Buna rağmen istinaf incelemesi tamamlandı ve mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvurular reddedildi.

CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Dosyada müşteki tarafın avukatı Uysal Uğurlu, istinafın bu kararıyla davanın Zehra Kınık açısından kesinleştiğini belirtti. Uğurlu, cezanın para cezasına çevrilmesinin mümkün olmadığını, infaz yasası kapsamında hesaplanacak süre çerçevesinde sanığın cezaevine girmesinin söz konusu olacağını ifade etti.

Uğurlu ayrıca, şikayetini geri çeken Hasret Doğan'ın istinaf kararına itiraz hakkı bulunsa da bu hakkı kullanmasının beklenmediğini söyledi.