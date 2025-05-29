Kıraathane önünde oturan kişinin dolmuştan açılan ateş sonucu yaralanması kamerada

Adana'da, seyir halindeki yolcu minibüsünün penceresinden tabancayla ateş edip kıraathanenin önünde oturan kişiyi yaralayan zanlı ile saklanmasına yardım ettiği iddia edilen kişi yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta Abdullah A. (34), bir kahvehanenin önünde oturduğu sırada yoldan geçen minibüsten açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve bölgedeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, incelemenin ardından saldırganın, dolmuşa yolcu gibi binen ve "yaralama" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özgür K. (31) olduğunu belirledi.

Saklandığı ikamete operasyon düzenlendi

Zanlının saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenlendi.

Adreste Özgür K. ile zanlının saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Baran Y. (21) yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Baran Y.'nin de çeşitli suçlardan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kardeşinin geçen yıl darbedilmesi nedeniyle Abdullah A'ya husumet beslediği öne sürülen Özgür K. ile Baran Y, emniyete götürüldü.

Saldırı anı araç kamerasında

Özgür K'nin yolcu gibi bindiği minibüsün penceresinden tabancayla kahvehanenin önünde oturan Abdullah A'ya ateş etmesi, aracın ve çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta Özgür K'nin, saldırının ardından minibüs şoförüne hızlı gitmesi için bağırması da yer aldı.