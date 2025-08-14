Kiracıdan Mağdur Olan Ev Sahibi Eşyaları Sokağa Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kiracıdan Mağdur Olan Ev Sahibi Eşyaları Sokağa Bıraktı

Kiracıdan Mağdur Olan Ev Sahibi Eşyaları Sokağa Bıraktı
14.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kiracının eşyalarını sokağa bırakması mahalle sakinlerini rahatsız etti. Zabıtalar eşyaları aldı.

AVCILAR'da dairesini yabancı uyruklu bir aileye kiralayan ev sahibi, kiranın ödenmemesiyle mağdur oldu. Kiracının özel eşyalarını alıp gitmesinin ardından ev sahibi kullanılamaz hale gelen eşyaları binanın yanındaki boş alana indirdi. Bu kez de mahalle sakinleri eşyalardan rahatsız oldu. Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise 1 hafta sonunda eşyaları bulunduğu yerden alarak sokaktan götürdü.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Savaşçı sokakta bulunan 7 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ev sahibi eşyalı dairesini yabancı uyruklu aileye kiraya verdi. Kiracı iddiaya göre, son dönemde kirasını aksatmaya başladı. Avukat olan ev sahibine Temmuz ayında kiranın bir bölümünü veren kiracı daha sonra özel eşyalarını da alarak evden ayrıldı. Ev sahibi evdeki eşyaların tamamının kullanılamaz hale geldiğini görünce bu kez, eşyaları binanın yanındaki araç firmasına ait park alanına bıraktı. Burada 7 gün boyunca bekleyen eşyalar bu kez de bina ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

'EŞYALARI ALDIRACAĞIZ DEDİLER BİR HAFTA OLDU'

Yan binada oturanlar eşyalardan rahatsız olduklarını belirtip, görüntü kirliliği oluşturduğunu da söyledi. Eşyaların alınmaması nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten bina sakini Reşit Aydın, "Mal sahibi getirdi eşyaları. Yabancı kalıyormuş kirayı ödememiş kaçmış gitmiş. Sahibi de avukatmış eşyaları indirdi aşağı. 'Gelip alacaklar' dediler ama alan olmadı. Genç bir çocuk geldi 'Biz eşyaları buraya bıraktık aldıracağız' dediler. Bir hafta oldu." diye tepki gösterdi. Yan binada oturan bir kadın ise, "Şu görüntüye bir bakar mısın. Almanya'da böyle mi ' diyerek tepkisini dile getirdi.

EŞYALAR KAMYONETE YÜKLENDİ

Olayın ardından Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri sokağa geldi.Eşyaların tespit edilmesinin ardından temizlik işçileri, eşyaları kamyonete yükleyerek sokaktan götürdü.

Kaynak: DHA

Avcılar, Zabıta, kiracı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiracıdan Mağdur Olan Ev Sahibi Eşyaları Sokağa Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:10:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kiracıdan Mağdur Olan Ev Sahibi Eşyaları Sokağa Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.