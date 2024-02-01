Kiracısını öldüren ev sahibine müebbet hapis istemi

GAZİOSMANPAŞA'da 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira zammı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ertuğrul Öztunç hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Öztunç'un 'kasten öldürme' ile 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi.
Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde silahla vurarak öldüren Ertuğrul Öztunç hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi. Cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, öldürülen Hüseyin Asar'ın şüpheli Ertuğrul Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı belirtildi. İddianamede, ikilinin kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman tartıştıkları, 18 Temmuz 2023 tarihinde de Hüseyin Asar ve Ertuğrul Öztunç arasında kira zammı nedeniyle tartışma çıktığı, Öztunç'un yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Hüseyin Asar'ın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Öztunç'un olaydan 3 gün sonra silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim olduğu anlatıldı.
ADLİ TIP KURULU RAPORUNDA MERMİLERDEN BİRİNİN ÖLÜMCÜL NİTELİKTE OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapora da yer verildi. Raporda, Hüseyin Asar'ın vücudunda 3 adet ateşli silah yarasının tespit edildiği, bunlardan birinin öldürücü nitelikte olduğu, diğer kurşunların ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Otopsi raporunda Asar'ın ölüm nedeninin silahla yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda olay yerinde bulunan mermi kovanlarının, Öztunç'un teslim olduğunda yanında bulunan silahtan çıktığı aktarıldı.
KİRACISINI ÖLDÜREN EV SAHİBİNE 2 SUÇTAN MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ertuğrul Öztunç'un maktul Hüseyin Asar'ı silahla öldürücü mesafeden ölümcül bölgelerine ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Öztunç için 2 suçtan toplamda müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede mahkemece kabul edildi. İlerleyen günlerde şüpheli Ertuğrul Öztunç'un yargılanmasına başlanacak.
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Son Dakika › Güncel › Kiracısını öldüren ev sahibine müebbet hapis istemi - Son Dakika
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