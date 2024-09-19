Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika
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Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

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TOKİ'nin Kirazlıtepe'deki dönüşüm çalışmaları ile yaşanan değişim ve vatandaşların memnuniyeti.

19.09.2024 22:04
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Kentsel dönüşümle Kirazlıtepe'nin silüeti değişti

Bakan Kurum:

"Kirazlıtepe, İstanbul'da dönüşümün en güzel örneklerinden biri"

İSTANBUL - İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşlar güvenli, sağlam ve kaliteli konutlarına kavuşuyor. Bakan Kurum, "Üsküdar Kirazlıtepe, İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresi ile Kirazlıtepe ve Mehmet Akif mahallelerinde yürütülen 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1'inci etap konutları teslim edildi. İlk etapta 551 hak sahibi yeni konut ve iş yerlerine taşındı.

Teslimi yapılan konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üsküdar Kirazlıtepe, İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar yaptık. Semt sakinlerinin deprem kaygısını ortadan kaldırdık. Devletimize olan güveni boşa çıkarmadık."

"Gelip görsünler, tereddüt etmesinler"

Yeni evlerine taşınan vatandaşlar ise herkesin kentsel dönüşümden faydalanması gerektiğinin altını çizdi. Hak sahibi Sevgi Budak, "Kentsel dönüşüme karşı çıkanlar gelip Kirazlıtepe'yi görsünler. Evlerin eski halini de şimdiki hallerini de görsünler. Tereddüt etmesinler, evlerini kentsel dönüşüme versinler. Evleri sağlam olsun. Rahat rahat otursunlar. Devletimize güvensinler, evleri yapılsın" dedi.

"Bu kadar iyisini beklemiyorduk"

TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çeken Budak şunları anlattı: "Evler yapılırken inşaatları biz gördük, çok sağlam yaptılar, demirleri çok sık döşediler. Deprem korkum artık yok, evimde rahat uyuyorum. Devlet güvenimizi boşa çıkartmadı. Rahat edeceğiz diye umuyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Burası yalnızca bir ev değil, bir yaşam alanı. İhtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Ayrıca alıştığımız muhit, alıştığımız ve eskiden beri var olan kırk yıllık komşularımız var burada."

"Otopark sorunu yok"

Ev sahiplerinden Kübra Atmaca da kentsel dönüşümle otopark sıkıntısına da son verildiğine vurgu yaptı. Atmaca, "Burada herkesin dairesinin bir otopark yeri var. Rahatlıkla arabalarımızı park edebiliyoruz ki İstanbul gibi yerde normalde bu çok büyük bir sorundur. Ayrıca yazın evlerimiz serin, kışın da aynı şekilde sıcak oluyor. Biz hiç kombi yakmasak bile öyle bir sistem kurmuşlar ki, evi öyle bir izole etmişler ki o ısı değişimi fazla olmuyor. Bir de bizler, merak edip kullanılan betonun kalitesini bile inceledik. Gerçekten standartların çok üstünde bir betondu" görüşlerini paylaştı.

"Artık evler öyle dip dibe değil"

Bitişik nizam, konforsuz evlerin yerine daha ferah projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Atmaca, şöyle konuştu: "Burada bir düzenleme var, artık evler öyle dip dibe değil. Balkonumuza çıktığımızda rahat bir nefes alabiliyoruz. Mahallemizde oyun parkı sayısı da artmış oldu. Kentsel dönüşümle beraber, Kirazlıtepe'nin silüeti değişti. Yani yepyeni bir ortam oldu artık. Herkes hiç tereddüt etmeden evlerini kentsel dönüşüme vermeli. Kentsel dönüşüme devletin el atmış olması, bizdeki güven sorununu giderdi, tereddütsüz güvendik."

Kirazlıtepe\'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika

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