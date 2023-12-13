Kırgız yazar Cengiz Aytmatov\'un doğumunun 95. yılı kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı münasebetiyle "Biz Aynı Gemideyiz" adlı uluslararası forum düzenlendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonundaki foruma Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Moldova, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan Aytmatov'un çalışmalarını inceleyen yerli ve yabancı akademisyenler katıldı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, konuşmasında, forumun, "Küresel çağda insan kalmak", "Dünya bizi değiştiriyor, biz dünyayı değiştiriyoruz" ve "Aytmatov ve Avrasya" temalarında ele alınacağını söyledi.

Roza Aytmatova da ağabeyi Aytmatov'un eserlerine ilgi gösterenlere teşekkür ederek "Cengiz, 79 yaşında vefat etti. 80 yaşına ulaşamadı. Aramızdan ayrılışının ardından 15 yıl geçti. Onun okunduğunu düşünüyorum. Sadece Kırgızistan'da değil diğer ülkelerde de Aytmatov'un eserlerine ilgi gösteriliyor." dedi.

Yazarın büyük oğlu Askar Aytmatov da babasının anılmasına gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kazakistan Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Svetlana Ananyeva, temelinde Aytmatov ve Kazak yazar Muhtar Auezov'un yattığı Kırgızistan ile ilişkilerin ilmi, edebi ve insani olarak canlandığını belirtti.

Forumda Azerbaycan'dan tiyatro oyuncusu Husniye Murvetova, Türk Devletleri Teşkilatına bağlı Türk Kültür ve Miras Vakfının himayesinde Aytmatov'un "Toprak Ana" eserinden uyarlanarak sahneye konulan oyununda rol aldığını anlattı.

Murvetova, konuşmasının sonunda Aytmatov'un "Toprak Ana" eserindeki baş kişisi olan ve ailesini kaybeden Tolganay isimli kadının acı ve dertlerini paylaştığı diyaloğu ezbere okudu.

Aytmatov'un 400 yıllık şeceresi çıkarıldı

Foruma Tataristan'dan katılan bilim insanı Daniya Zagidullina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un annesinin, Hamza adlı dedesinin Tatar uyruklu olduğunu anımsatarak 1600 yılından bu yana Hamza dedesinin soy ağacını oluşturduklarını aktardı.

Azerbaycan Yazarlar Birliği Gençler Kurulu Başkanı Ferid Hüseyin de Aytmatov'un tüm eserlerinin Azerbaycan Türkçesine çevrildiğini ve eserlerine ilginin büyük olduğunu kaydetti.

Yazarın özel eşyaları ve el yazmalarının yer aldığı serginin de açıldığı forum yarın sonuç bildirgesinin kabulüyle sona erecek.