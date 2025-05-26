Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barışına Davet Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barışına Davet Ediyor

Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barışına Davet Ediyor
26.05.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Kırgızistan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan'ın Ermenistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirmeye olan ilgisini vurgulayan Turgunbek Uulu, "Uzun yıllara dayanan bağlara dayalı ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve uluslararası örgütler ile entegrasyon birlikleri çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Turgunbek Uulu, parlamentolar arası diyaloğun devletler arası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin parlamentoları demokrasi ve siyasi istikrarın en önemli araçlarıdır. Yasamada deneyim alışverişi ve aktif etkileşim yoluyla Kırgız-Ermeni işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına değinen Turgunbek Uulu, lojistik bağlantıların, Ermeni ürünlerini Orta Asya ve Çin pazarlarına getirilmesi ve kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Turgunbek Uulu, Kırgız tarafının Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki çabalara destek verdiğini kaydederek, "İlgili belgenin yakın gelecekte imzalanacağını umuyoruz. 1994 Bişkek Protokolü ile ilgili deneyime sahip olan Kırgızistan, iki ülke arasında müzakereler için bir platform sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan Kırgızistan'a teşekkür

Simonyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış antlaşmasının imzalanması için müzakerelere platform sağlama teklifinden dolayı Kırgızistan'a teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile sınır sorunlarını çözme konusundaki deneyiminin de olumlu bir örnek olduğunu belirten Simonyan, Kırgız deneyiminin yeniden kullanılmasının önemini vurguladı.

Simonyan, Kırgızistan Meclis Başkanı'nın resmi ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağından emin olduğunu dile getirerek, "Parlamentolar arası diyaloğu güçlendirerek devletler arası işbirliğini geliştirmek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani ve kültürel ilişkilere değinen Simonyan, iki ülke arasındaki insani bağları güçlendirmek amacıyla Ermenistan'da Kırgız Kültür Günleri düzenlenmesini önerdi.

Görüşmenin sonunda, iki ülkenin meclis başkanları, yasama organları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Parlamentolararası İşbirliği Muhtırası'nı imzaladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Kırgızistan, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barışına Davet Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:33:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barışına Davet Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.