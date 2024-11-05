Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarıldığını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Caparov, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' düzeyine çıkarılması yönünde önemli bir karar aldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 6. Toplantısı'nı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Caparov, bu toplantıda ikili müzakerelerin sonuçlarını büyük beğeniyle karşıladıklarını belirtti.

Caparov, toplantıda siyaset, ekonomi ve ticaret, eğitim, kültür ve insani işbirliğinin yanı sıra askeri alandaki etkileşim gibi güncel gündemdeki konuların masaya yatırıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'ın Türkiye'ye olan borcu silinmesine ilişkin aldığı kararından dolayı teşekkür etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim işbirliğine de değinen Caparov, Maarif Eğitim Vakfının okul ağının Kırgızistan'ın tüm bölgelerinde genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"Türkiye, Kırgızistan'ın en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri oldu"

Caparov, yatırımlara siyasi destek ve koruma sağlama konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini belirterek, "Türkiye uzun yıllardır Kırgızistan'ın en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olmuştur. Kırgızistan, yerli ve yabancı yatırımcıların koşullarını daha da iyileştirmeye kararlıdır." diye konuştu.

Kırgız-Türk işbirliğinin askeri-teknik ve savunma alanlarında aktif olarak geliştiğini belirten Caparov, askeri-teknik ve savunma alanlarında potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kırgızistan, Türkiye'den ülke genelinde hastanelerin kurulmasını istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye ile sağlık alanında işbirliğini sürdüreceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Kırgızistan'ın diğer bölgelerinde de benzer modern tıp kurumlarının oluşturulmasına yönelik ek projelerin hayata geçirilmesi olasılığının değerlendirilmesini önerdik. Bu vesileyle, modern ekipmanlarla donatılmış ve yüksek vasıflı personel kadrosuna sahip bu hastanenin, organ nakli de dahil olmak üzere karmaşık operasyonları başarıyla yürüttüğünü vurgulamak isterim".

Caparov, Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye'de ücretsiz tedavi görmesini sağlayacak anlaşmaların yenilenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydetti.

İki ülke arasında imzalanan belgelerin önemine dikkati çeken Caparov, müzakereler sonucunda sağlık, enerji, ekonomi ve finans, tarım, dijitalleşme, güvenlik, kültür ve daha birçok önemli alanı kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsayan ikili anlaşmalar imzalandığını sözlerine ekledi.