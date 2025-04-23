Kırgızistan'da 23 Nisan Kutlaması

Kırgızistan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve eşi Zeynep Güldem Ökem, büyükelçilik mensupları, öğretmenler, öğrenciler, veliler katıldı.

Saygı duruşunun yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Kırgız ve Türk öğrenciler şiirler okudu, çeşitli Türk ve Kırgız dans ve sahne gösterileri gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve ülke bayraklarıyla donatılan sahnede Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri topluluğu Kırgız halk telli çalgısı olan komuzu çaldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, burada yaptığı konuşmada, törene katılan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Büyükelçi Ökem, "Milletimize özgürlüğünü, vatanımıza bağımsızlığını verenlere, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere teşekkür borçluyuz." dedi.

Bişkek Türk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Buket Çetin de günün anlam ve önemine vurgu yaptığı konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, Türk milletinin kaderini eline aldığı, halkın kendi iradesiyle yönetime katıldığı büyük bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, sadece bir meclisin değil, milletin kendi geleceğini tayin etme iradesinin ilanıdır."