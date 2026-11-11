Kırgızistan'da bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencileri, ülkede 2017 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenleri dualarla andı.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, Türk ve Kırgız öğrencilerin her iki ülkenin ve Türk dünyasındaki ülkelerin bayraklarını taşıyarak "Gençler ataların izinde" yazılı afişler eşliğinde gerçekleştirdiği saygı yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından İstiklal Marşı ve Kırgızistan milli marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve vatan uğruna can veren tüm ecdat için dua edildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Osman Tahir Osman, buradaki anıta çiçek bıraktı.

"Baba Mezarı" anlamına gelen Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi, Kırgız tarihinin en acı ve sembolik anılarına ev sahipliği yapıyor.

Kompleks bünyesinde, Kırgızların Rus Çarlığı'na karşı gerçekleştirdiği bağımsızlık isyanını simgeleyen 1916 Ürkün Olayları Anıtı, Stalin döneminde kurşuna dizilen, aralarında Cengiz Aytmatov'un babası ve dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Törekul Aytmatov'un da bulunduğu 137 Kırgız aydınının toplu mezarı ile dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarı bulunuyor.

Yağmur ve kar yağışının etkili olduğu anma törenine KTMÜ Rektörlüğü, Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi İdaresi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Atalarımız karda, yağmurda, çamurda yürüdüler, şehit oldular"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Ceylan, anma töreninde yaptığı konuşmada, katılımcıların zorlu hava koşullarına rağmen meydanda bulunmasının tarihi anlam taşıdığını belirtti.

Ceylan, "Bugün tabii bu yağmurlu günde, rahmetin yağdığı günde beraberiz. Bu bizim için çok önemli. Sıcakta, rahatta herkes rahat ediyor ama zor günde birlikte olmak önemli. Özgürlük için atalarımız dağları aşarken sıcakta mı yürüdüler? Karda, yağmurda, çamurda yürüdüler, şehit oldular. Biz burada atalarımızın emanetlerini devralıp geleceğe taşımak ve milli-manevi değerlerimizi yaşatmak için bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında katılımcılara önemli bir tarihi belge gösteren Ceylan, her Kırgız'ın evinde bulunması gerektiğini belirttiği belgeye işaret ederek, "Şu belgeye iyi bakın. Aslında her Kırgız'ın evinde bulunması gerekiyor. Bu belge, Cengiz Aytmatov'un babasının mezarından, cebinden çıkan belgedir. Burada 'Sovyet aleyhtarı olduğu için, milliyetçi dernek üyesi olduğu için idam edilmiştir' diyor. Çünkü tek suçu Kırgız olmak, Kırgız milliyetçisi olmaktı." diye konuştu.

Geçmişte Kırgız aydınlarının şehit edildiğini hatırlatan Ceylan, bugün aynı topraklarda binlerce Kırgız aydınının yetiştiğine vurgu yaparak, "Demek ki bir ölür, bin diriliriz. Türk milleti istiklale aşıktır, onu kimse istiklalinden alıkoyamaz." dedi.

Ceylan, "Cengiz Aytmatov'un babası burada mı? Kasım Tınıstanov burada mı? Şabdan Baatır burada mı? Manas burada mı? Mete Han burada mı? Oğuz Kağan burada mı? Selçuk Han burada mı? Osman Bey burada mı? Fatih burada mı? Atatürk burada mı? Rauf Denktaş burada mı? Manas Üniversitesi ailesi burada mı?" sorularını gençlere yöneltti.

Gençler de hep bir ağızdan coşkuyla "Burada!" diye karşılık verdi.

"Onların fedakarlığı sayesinde özgürüz"

KTMÜ Rektör Vekili İbrayev de ataların çektiği çilelerin ve verdikleri mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini belirterek "Onların fedakarlığı sayesinde özgürüz." dedi.

İbrayev, "Bugün atalarımızın anısına adanmış bugün yalnızca tarihimizin sayfaları üzerinde düşünme zamanı değil, aynı zamanda halkımızın ve atalarımızın göğüs germek zorunda kaldığı zorlu dönemleri, tarihsel sınanmaları ve baskıları hatırlama günüdür. Akıl hocalarımızın ve öğretmenlerimizin de belirttiği gibi atalarımız bugün sahip olduğumuz barış, huzur ve bağımsızlık içinde yaşayabilmemiz uğruna hayatlarını feda etmiş, kanlarını dökmüşlerdir. Özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyor olmamız, onların bu fedakarlığı sayesindedir. Onlar, bugün yaşadığımız bu günlerin hayalini kurmuşlardı. Ne yazık ki bugünleri görmeye ömürleri yetmedi." ifadelerini kullandı.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi Müdürü Bolot Abdrahmanov da "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla burada anma etkinliği düzenleyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.