Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Kırgızistan\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

30.10.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Medethan Şerimkulov, askeri yetkililer ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Bariton Caner Akgün ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Beril Yürekli El sahne aldı.

İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı'nın okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Doğan, buradaki konuşmasında, "Büyük Türk milletinin ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim ve sağlık alanındaki ilişkiler ve insani ilişkilerin önemine işaret eden Doğan, Kırgızistan'ı ilk tanıyan, Kırgızistan ile ilk diplomatik ilişkileri tesis eden ve Kırgızistan'a ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Doğan, ikili ticareti artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kırgızistan ile her alanda birlikte olmaya ve Kırgız kardeşlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İkili ilişkilerimizde büyük başarılar elde ettik"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlayan Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Moldogaziyev de iki ülke ilişkilerini derinleştirme ve genişletme konusunda büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

Moldogaziyev, iki ülke arasında diyaloğun her düzeyde yürütüldüğünü, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde aktif etkileşim içinde olduklarını belirtti.

Türkiye ile işbirliğini yeni boyutlara taşımayı umduklarını ifade eden Moldogaziyev, Türkiye ile kapsamlı stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu söyledi.

Moldogaziyev, ülkeler arasında en üst düzeyde karşılıklı ziyaretlerin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda vatanını ve bayrağını kararlılıkla savunduğunu dile getiren Moldogaziyev, Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır." sözünün kendileri için bir nasihat olduğunu ifade etti.

Resepsiyonun başında Kırgız sanatçı Talgat Arakeyev'in piyanosu eşliğinde sahne alan sanatçı Caner Akgün, AA muhabirine, Cumhuriyet döneminden Türk bestecilerin eserlerini seslendirdiklerini söyledi.

Akgün, "Sayın Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan'ın destekleri ve onun vizyonuyla beraber, büyükelçiliğimizin Kültür ve Tanıtma Ataşesi Sönmez Haberal'ın yönlendirmesiyle başarılı bir konsere imza attık. Kültürümüzü Kırgız halkına sunmaktan çok mutluyum." dedi.

Kırgızistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirten İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Beril Yürekli El de " Cumhuriyet Bayramı'mızı bu çok güzel ülkede kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:56:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.