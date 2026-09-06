Kırgızistan'daki Göçebe Oyunları'nda Kırçın Yaylası'ndaki etno kent ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Kırgızistan'daki Göçebe Oyunları'nda Kırçın Yaylası'ndaki etno kent ziyaretçi akınına uğradı

Kırgızistan\'daki Göçebe Oyunları\'nda Kırçın Yaylası\'ndaki etno kent ziyaretçi akınına uğradı
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Kırgızistan'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Kırçın Yaylası'nda kurulan 'Göçebeler Dünyası' etno kenti, 5 gün boyunca yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 500 çadır ve antik kerpiç kentle kültürel zenginlikler sergilenirken, 15 ülkeden şeflerin katıldığı yemek yarışmasında Türk şef Ercan Keleş üçüncü oldu.

ÇOLPON- Kırgızistan'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında, Issık Göl bölgesindeki Kırçın Yaylası'nda kurulan "Göçebeler Dünyası" etno kenti, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Oyunların kültürel kalbi olarak kabul edilen yayla, kurulan devasa etno kentle binlerce ziyaretçinin ilgi odağı haline geldi.

"Göçebeler Dünyası", sağanak yağış ve olumsuz hava şartlarına rağmen 5 gün boyunca açık kalarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Oyunlar komitesi, Issık Göl bölgesindeki 3 farklı noktadan Kırçın Yaylası'na seyircilerin ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz servis hatları oluşturdu.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun ilgi, ulaşım hatlarında zaman zaman uzun kuyruklara yol açtı.

Organizasyon yetkilileri duruma müdahale ederek ek otobüs ve minibüs seferleri düzenledi.

500 çadırla Kırgız gelenekleri canlandırıldı

Kırçın Yaylası'nda, Kırgızistan'ın tüm bölgelerini ve kültürel zenginliklerini temsil eden yaklaşık 500 geleneksel Kırgız çadırı (bozüy) kuruldu.

Doğal güzelliğiyle dikkati çeken yayladaki organizasyon alanı, Orta Çağ mimarisini yansıtan dev şehir kapısıyla başlıyor.

Surların ardında sırasıyla Kırgızistan'ın 7 bölgesi (Issık Göl, Çuy, Narın, Celalabad, Talas, Batken ve Oş) ile Bişkek ve Oş şehirleri, kurdukları çadır kentlerde geçmişten bugüne taşıdıkları köklü geleneklerini sergiliyor.

Her bölge, kendisine has kültürel kimliğini yansıtan özel giriş kapıları hazırladı.

Çadır kentlerde ikram edilen geleneksel yemekler, sergilenen halk oyunları, müzik dinletileri ve yöresel kıyafetler, yabancı turistlerin ve katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Yaklaşık 30 farklı etnik diasporanın derneğini barındıran Kırgızistan Halklar Asamblesi tarafından kurulan Dostluk Çadır Kenti'nde ise ziyaretçiler farklı etnik grupların zengin kültürel mirasıyla tanıştı.

Bu alanda Özbekler, Uygurlar, Dunganlar, Ahıska Türkleri, Tatarlar, Başkurtlar, Kazaklar, Karaçaylılar, Yakutlar, Azerbaycanlılar, Tacikler, Koreliler, Ukraynalılar ve Ruslar kendi kültürleriyle temsil edildi.

Antik kerpiç kent, ziyaretçilerin çekim merkezi oldu

Yaylada yükselen çamur duvarları, devasa giriş kapıları ve görkemli gözetleme kuleleriyle dikkati çeken iki büyük kültür ve etkinlik kompleksi, festivalin yeni buluşma noktası haline geldi.

Tamamen kerpiç malzemeden inşa edilen bu yapılar, göçebe halkların Orta Çağ'da yerleşik hayata geçiş sürecinde tanıştığı ilk antik yerleşim birimlerini anımsatıyor.

Devasa surların ardında yer alan tek odalı geleneksel dükkanlar, gözetleme kuleleri, nostaljik at arabası tekerlekleri ve camsız, ahşap pencereli otantik konutlar, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Bu antik kent, Kırgız zanaatkarlarının el emeği ürünleri ile modern tasarımcıların geleneksel motifleri harmanladığı eserlerin sergilendiği açık hava müzesine dönüştü.

Kültür şöleninin yaşandığı alanda ziyaretçiler, Orta Asya'nın benzersiz ulusal lezzetlerini tatma fırsatı bulurken, yemeklerin asırlık geleneksel yöntemlerle hazırlanışına da tanıklık etti.

Yaylada yemek yarışması düzenlendi

6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında, Kırçın Yaylası'nda "Dünya Göçebe Mutfağı 2026" yemek yarışması düzenlendi.

15 ülkeden şeflerin katıldığı yarışmada, en iyi göçebe mutfağı ustası ünvanı ve para ödülü için mücadele edildi.

Türkiye'den katılan ve finale kalan Ercan Keleş, 5 finalist arasında üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki Göçebe Oyunları'nda Kırçın Yaylası'ndaki etno kent ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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