Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Türk dünyasının entegrasyonuna daima destek vermeye hazırız

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, "Türk dünyasının entegrasyonuna daima destek vermeye hazırız." dedi.

Dışişleri Bakanı Kulubayev, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kulubayev, burada yaptığı açıklamada, dışişleri bakanı sıfatıyla ilk kez Kırgızistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan ile Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Oturumuna başkanlık ettiklerini belirterek, oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyaretine ilişkin hazırlık konularını ele aldıklarını belirtti.

Meslektaşı Fidan ile Orta Asya, Afganistan ve yakın bölgedeki güvenlik konularını ele aldıklarını söyleyen Kulubayev, "Uluslararası konulara ortak bakış açımız çok yakın, bu da sevindirici." diye konuştu.

Bakan Kulubayev, Türk mevkidaşıyla ikili işbirliğinin ortak konulardaki önceliklerini belirlediklerini dile getirerek, "Sayın Fidan'ın Kırgızistan'a ziyaretinin iki ülke arasında işbirliğinin gelişmesine ve iki ülkenin dostluğunun pekişmesine hizmet edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının yapılması için anlaştıkların, Kırgızistan Türkiye Yatırım Fonu'nun kurulması konusunu gündeme taşıdıklarını ve Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) faaliyetlerini ele aldıklarını anlatan Kulubayev, Bişkek'te Türk Maarif Vakfına bağlı okul sayısının ülke geneline yaygınlaşması konusunu da masaya yatırdıklarını vurguladı.

Kulubayev, Türkiye ve Kırgızistan'da çalışan ve yaşayan iki ülke vatandaşlarının eğitim ve çalışma şartlarıyla ilgili konulara özellikle eğildiklerinin ve Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık kurumlarında ücretsiz tedavi görmesine olanak tanıyan anlaşmanın uygulamasının yenilenmesi olasılığını görüştüklerinin altını çizdi.

"Türk dünyasının entegrasyonuna daima destek vermeye hazırız"

Ceenbek Kulubayev, uluslararası kurumlarda ve bunun için de Türk Devletler Teşkilatı (TDT) bünyesindeki işbirliğine "çok iyi puan" verdiklerini aktararak, "Kırgızistan olarak Türk dünyasındaki entegrasyona daima destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve diğer uluslararası platformlarda verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Kulubayev, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği programı ve Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Oturumu bildirisini imzaladıklarını sözlerine ekledi.