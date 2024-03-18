Kırgızistan, Gazze'deki soykırımı sona erdirme çağrısı yaptı

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BİŞKEK, 18 Mart (Xinhua) -- Kırgızistan, uluslararası topluma ve özellikle İsrail'in ana destekçisi olan ABD'ye Gazze'deki "soykırımı" sona erdirme çağrısı yaptı.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, Pazartesi günü ülkede Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki nüfusun sistematik şekilde yok edilmesine dünyanın altı aydır seyirci kaldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler personeli ve gazetecilerin yanı sıra çok sayıda çocuğun öldürüldüğünü vurgulayan Baysalov, "Bu kişilerin pek çoğu kasıtlı olarak öldürüldü ve tüm bu olaylar belgelendi" dedi.

Baysalov, "2024 yılında soykırımı canlı olarak izliyoruz. İki milyon Filistinlinin nasıl açlık çektiğini ve dünyanın hiçbir şey yapamadığını canlı olarak izliyoruz" diye konuştu.

Kırgızistan'ın terör eylemlerini kınadığını vurgulayan Baysalov, Ekim ayında İsrailli sivillere karşı düzenlenen saldırıyı da kınadıklarını hatırlattı. Ülkesinin İsrail'in meşru müdafaa hakkını tanıdığına işaret eden Baysalov, ancak İsrail hükümetinin "kendisini uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler'in üzerinde görme hakkına sahip olmadığını" kesin bir dille ifade etti.