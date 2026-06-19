Kırgızistan, Issık Gölü için Türkiye'den Mavi Bayrak Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Kırgızistan, Issık Gölü için Türkiye'den Mavi Bayrak Eğitimi Alıyor

Kırgızistan, Issık Gölü için Türkiye\'den Mavi Bayrak Eğitimi Alıyor
19.06.2026 11:00
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Kırgızistan, Türkiye'den Mavi Bayrak süreçleri için bilgi alarak Issık Gölü'nde dalgalandırmayı hedefliyor.

KIRGIZİSTAN'ın dünyaca ünlü Issık Gölü için başlatılan Mavi Bayrak sürecinde; mavi bayraklı ülkeler arasında 3'üncü sırada yer alan Türkiye, sahip olduğu bilgi birikimi ve uygulama gücünü Kırgızistan'la paylaşıyor. Orta Asya'da ilk Mavi Bayrağı Issık Gölü'nde dalgalandırmayı hedefleyen Kırgızistan, bu kapsamda Türkiye'de incelemelerde bulundu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan (TÜRÇEV) yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) Türkiye koordinatörü TÜRÇEV'in rehberlik ettiği, eski Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Zhamankulov başkanlığındaki heyet, adım adım gezdikleri Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarında uygulanan yüksek standartları takdirle karşıladı. Türk dünyasının en önemli doğal hazinelerinden biri olarak kabul edilen Issık Gölü için başlatılan Mavi Bayrak süreci, Türkiye sahillerinin uluslararası konumunu bir kez daha gündeme taşıdı.

ANTALYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Danimarka merkezli, 85 ülkenin üye olduğu FEE'nin yönlendirmesiyle Türkiye'ye eğitim için gelen eski Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Zhamankulov başkanlığındaki heyet, bir haftalık program kapsamında Mavi Bayraklı Antalya plajlarında incelemelerde bulundu. Dünyanın en saygın çevre ve turizm ödüllerinden biri olarak kabul edilen Mavi Bayrağı, Issık Gölü'ne kazandırmak amacıyla FEE'ye başvuran Kırgızistan'ın yürüttüğü süreçte Türkiye örneği öne çıktı. Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlığı temsilciliği, turizm otoriteleri ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya'da gerçekleştirilen program kapsamında Türkiye'nin Mavi Bayrak uygulamalarını, çevre yönetimi politikalarını ve sürdürülebilir turizm modellerini yerinde inceleme ve süreci öğrenme fırsatı buldu.

PLAJLARI GEZİP, UYGULAMALARI YERİNDE GÖRDÜLER

Kentteki program boyunca Türkiye'nin farklı kıyı yönetimi modellerini yerinde inceleyen heyet; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı halk plajları, Muratpaşa Belediyesi plajları, Kemer Belediyesi halk plajları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Lara Ücretsiz Girişli Halk Plajı'nda saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Zhamankulov başkanlığındaki heyete ayrıca marina yönetimi, Mavi Bayraklı turistik tekneler, çevre eğitimi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, su kalitesi izleme çalışmaları ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Türkiye'nin çevre yönetimi, hizmet kalitesi ve sürdürülebilir turizm alanında ortaya koyduğu standartlar heyet üyelerinde büyük takdir uyandırdı. Kırgız heyeti, Issık Gölü'nün Mavi Bayrak yolculuğunda Türkiye'nin deneyim ve uygulamalarının önemli bir rehber niteliği taşıyacağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN DENEYİMİ KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞILIYOR

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin Mavi Bayrak programında ulaştığı başarının uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini belirterek, dünyanın en fazla Mavi Bayrak sahibi 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin bilgi birikimi ve uygulama deneyiminin bugün kardeş ülkeler tarafından da yakından takip edildiğini söyledi. Kırgızistan'dan gelen heyetin, FEE'nin yönlendirmesiyle Antalya'da yürütülen program kapsamında çevre yönetiminden plaj işletmeciliğine, sürdürülebilir turizm uygulamalarından Mavi Bayrak kriterlerine kadar birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlandığını ifade eden Doç. Dr. Ateş, Issık Gölü'nde başlatılan Mavi Bayrak sürecini önemsediklerini vurguladı. Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, sürecin başarıyla tamamlanması halinde Issık Gölü'nde dalgalanacak Mavi Bayrağın yalnızca Kırgızistan için değil, Türk dünyasında çevre, sürdürülebilirlik ve turizm alanlarında yeni başarı hikayelerine öncülük edeceğini kaydetti.

ORTA ASYA'DA BİR İLKİN KAPISI ARANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile FEE'nin Türkiye koordinatörü TÜRÇEV'in eşlik ettiği Kırgız heyetin temaslarının başarıyla sonuçlanması halinde Issık Gölü, Orta Asya'da Mavi Bayrak alan ilk destinasyonlardan biri olacak. Bu gelişme yalnızca Kırgızistan için değil, Türk dünyasında çevre, sürdürülebilirlik ve turizm standartları açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan, Issık Gölü için Türkiye'den Mavi Bayrak Eğitimi Alıyor - Son Dakika

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