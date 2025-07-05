Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde tıp eğitimi başlıyor - Son Dakika
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde tıp eğitimi başlıyor

05.07.2025 14:23
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Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) tıp eğitimi başlıyor.

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) tıp eğitimi başlıyor.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacağını duyurdu.

Ceylan, Manas Üniversitesi Tıp Fakültesinin faaliyetlerini İstanbul'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği halinde yürüteceğini paylaştı.

Türkiye'den gelecek öğrenciler için tercih sürecinin devam ettiğini bildiren Ceylan, "Tıp Fakültesine 2025-2026 eğitim öğretim yılında Kırgızistan'dan 30, Türkiye'den 25, Türk dünyasının diğer ülkelerinden 5 öğrenci kabul edilecek." bilgisini paylaştı.

Ceylan, tıp fakültesi öğrencisinin hazırlığın yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü sınıfını Kırgızistan'da, dördüncü ve beşinci sınıfını ise Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesinin dilediği kampüsünde okuyacağını anlattı.

Rektör Ceylan, Türkiye'den gelen öğrencilerin Uluslararası Ortak Lisans Programı kapsamında bir yıl süreli zorunlu Kırgızca, Kırgızistan'dan gelecek öğrencilerin de bir yıl boyunca Türkçe eğitim hazırlık sınıfında okuyacaklarını söyledi.

Tıp öğrencilerinin tıp eğitimine büyük katkıyı Türkiye sunacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyacak öğrenciler için en büyük avantajı Türkiye Cumhuriyeti devletinin sunacağını belirten Ceylan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci katkı payının 4 bin dolar olarak belirlendiğini aktardı.

Türkiye'de bir tıp fakültesi öğrencisinin eğitiminin yaklaşık 18 bin dolara mal olduğunu dile getiren Ceylan, "Türkiye'de protokol yaptığımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bu ücret 15 bin 500 dolar. Türkiye'de 40 bin dolar alan üniversiteler de var. Böylece Türkiye Cumhuriyeti 11 bin 500 dolarlık kısmını hibe edecek. Geriye kalan 4 bin doları da tıp eğitim programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, hazırlık sınıfı hariç diğer tüm yıllarda katkı payı olarak ödeyecek." diye konuştu.

Üç diplomayla mezuniyet

Ceylan, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin KTMÜ'nün Türkiye ve Kırgızistan diplomaları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin diplomasını almaya hak kazanacağını bildirdi.

Bu diplomaların dünyanın her yerinde tanınma özelliğinin bulunduğunu anımsatan Ceylan, öğrencilerinin denklik problemi de yaşamayacaklarını dile getirdi.

Ceylan, Kırgızistan için ilk kez böyle bir uygulama başlayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a teşekkür etti.

"Ümit ediyorum gençlerimiz bu avantajı en iyi şekilde değerlendirir"

KTMÜ'nün en büyük avantajının kampüsü olan bir üniversite olduğuna değinen Ceylan, "Manas Üniversitesi, yurtları olan, yeme, içme ve yatma sıkıntısı olmayan bir üniversite. Ayrıca Bişkek gibi başkentte olması, öğrenciler huzurlu güvenilir kentte eğitim alacaklar. Ümit ediyorum gençlerimiz bu avantajı en iyi şekilde değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Ceylan, Manas'ın dünya sıralamasında ilk 1000'de, Kırgızistan'da lider konumda ve eğitim kalitesi çok yüksek bir üniversite olduğunu vurgulayarak, "Kalite arayan, başarılı eğitim almak isteyen, geleceğini kurgulayan, gelecekte iş sıkıntısı çekmek istemeyen öğrencileri üniversitemize bekliyoruz." diye konuştu.

Rektör Ceylan, Türkiye ile Kırgızistan'ın eğitimdeki en anlamlı projesi olarak kurulan KTMÜ'nün bu sene idrak edilen 30. kuruluş yıl dönümünü Tıp Fakültesinin faaliyete geçmesiyle taçlandıracağını vurguladı.???????

Eğitim öğretimin ücretsiz olduğu, 13 ülkeden yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğü KTMÜ, Türkiye ile Kırgızistan arasında 30 Eylül 1995'te imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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