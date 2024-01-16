Kırıkkale Belediyesi Öğrencilere Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Eğitimi Veriyor

Kırıkkale Belediyesince öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Çevre Koruma ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışma kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 10 okulda "Çevre Bilinci, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Müdürü Mehmet Akkaya, gelecek nesillere bırakacakları en büyük mirasın yaşadıkları dünya olduğunu belirtti.

Bu mirasın, bilinçli nesiller ve bilinçli geri dönüşüm faaliyetleriyle korunabileceğine dikkati çeken Akkaya, "Belediyemizin, okullarımızla işbirliği içerisinde topladığı atık pil ve onlarca ton atık yağ dikkate alındığında bu geri dönüşüm faaliyetlerinin önemi çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Öğrencilerimiz saf ve temiz yürekleriyle çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olacaklar ve geri dönüşümün önemini kavrayarak yarının Türkiye'sine daha bilinçli sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.