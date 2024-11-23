Kırıkkale'de 2 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Ankara'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli, Kırıkkale'de 2 yıl sonra yakalandı.

23.11.2024 07:46
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesi olayının şüphelisi 2 yıl sonra Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, başkentin Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi'nde 23 Ağustos 2022'de Ümit Y'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan Eyüpcan K'nin Kırıkkale'ye yerleştiği yönünde bilgi edindi.

Bunun üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı 3 özel ekip, Kırıkkale'ye giderek bir hafta boyunca yürüttükleri çalışma sonucu Eyüpcan K'yi, 20 Kasım Çarşamba günü Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen şüphelinin polisteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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