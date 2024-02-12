Ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü kısa sürede yakalandı

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Filmleri aratmayan olay Kırıkkale'de yaşandı. Bir hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hükümlü, tedavisi için üzerine giydirilen ameliyat elbisesiyle hastanede firar etti. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAÇAMADI

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen hükümlü Ö.F.B.'nin firar ettiğinin anlaşılması üzerine cezaevi görevlileri ve polis alarma geçti. Hastanenin tüm kamera görüntüleri tek tek incelendi. Hükümlü, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Firarinin hastanenin acil servisinden kaçışı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.