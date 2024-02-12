Ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü kısa sürede yakalandı - Son Dakika
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Ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü kısa sürede yakalandı

Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlünün hastanenin acil servisinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2024 16:15
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Filmleri aratmayan olay Kırıkkale'de yaşandı. Bir hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hükümlü, tedavisi için üzerine giydirilen ameliyat elbisesiyle hastanede firar etti. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAÇAMADI

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen hükümlü Ö.F.B.'nin firar ettiğinin anlaşılması üzerine cezaevi görevlileri ve polis alarma geçti. Hastanenin tüm kamera görüntüleri tek tek incelendi. Hükümlü, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ameliyat elbisesiyle firar eden kükümlü yakalandı

Firarinin hastanenin acil servisinden kaçışı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü kısa sürede yakalandı
Kaynak: AA

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Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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