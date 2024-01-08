 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen kazada, Nuh O. idaresindeki kamyon ile İsmail B. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ve römorku şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede traktör sürücüsü İsmail B. hayatını kaybederken, traktörde bulunan Bayram B. ise hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Nuh O. ise gözaltına alındı.

Kırıkkale\'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
08.01.2024 - 21:09,
Abone Ol

Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nuh O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon ile İsmail B. idaresindeki 71 FK 236 plakalı traktör, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör ve odun yüklü römorku şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktör sürücüsü İsmail B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörde yolcu olarak bulunan Bayram B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Nuh O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırıkkale, Kırşehir, İtfaiye, Ölüm, Yaralanma, Gözaltı, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement