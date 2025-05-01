Kırıkkale\'de sel felaketi! Tren seferleri durduruldu, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve ev ile iş yerlerinin su altında kalmasına yol açtı. Birçok kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, tren seferleri durduruldu.

SEL FELAKETİNDE TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kırıkkale'de öğle saatlerinde itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Merkez ve Yahşihan ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar oluştu. Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki demir yolunun hasar görmesi sonucu kentteki tren seferleri durduruldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Hacıbey Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla da Kırıkkale- Ankara kara yolu su altında kaldı. Kısa bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören tren yollarını onarmak için çalışma başlattı.

ARACINDA MAHSUR KALDI

Çalılıöz Mahallesi'nde sel nedeniyle yolları su kaplarken, bir sürücü aracıyla suda mahsur kaldı. Sürücünün imdadına Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Önce sürücüyü kurtaran ekipler daha sonra halat yardımıyla aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı.