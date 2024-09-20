Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

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Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Ankara Caddesi'nde bir motosikletin otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı Makro Kavşağı'ndaki bir başka kazada otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması ile aynı bulvardaki Nokta Kavşağı'nda kamyonla otomobilin çarpışması da kameralara yansıdı.