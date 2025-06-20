Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kamerasında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 3 otomobilin çarpışması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

Dispanser Kavşağı'nda hafif ticari aracın 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması ve iki otomobilin çarpışması, Kıbrıs Caddesi'nde ise iki otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kayda alındı.