Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kamerasında

Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 3 otomobilin çarpışması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.
Dispanser Kavşağı'nda hafif ticari aracın 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması ve iki otomobilin çarpışması, Kıbrıs Caddesi'nde ise iki otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kayda alındı.
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