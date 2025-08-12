Kırıkkale\'de Usulsüz İlaç Yazan Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale'de kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 farklı kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.