Kırıkkale Valisi Makas, yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Makas, yaralıları ziyaret etti

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş ile Yenimahalle Mezarlık Kavşağında otomobil ile yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada yaralanan 22 kişiyi hastanede ziyaret etti. Hastanede başhekimden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Vali Makas ve beraberindekiler, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaralılar Yüksek ihtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun.

30.05.2024 01:49
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'KIRIKKALE VALİSİ MAKAS, YARALILARI ZİYARET ETTİ'

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş ile Yenimahalle Mezarlık Kavşağında otomobil ile yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada yaralanan 22 kişiyi hastanede ziyaret etti. Hastanede başhekimden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Vali Makas ve beraberindekiler, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Makas, "Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geliyor. Kazada 22 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar Yüksek ihtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temenni de bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi ve yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok" dedi.

Kırıkkale Valisi Makas, yaralıları ziyaret etti
Kaynak: DHA

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