Kırım Tatar Sürgünü 80. Yılı Anma ve Kırım Tatar Gençler Çalıştayı Düzenlendi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Ankara'da "Kırım Tatar Sürgünü 80. Yılı Anma ve Kırım Tatar Gençler Çalıştayı Açılış Programı" düzenlendi.

Başkentteki YTB binasında gerçekleştirilen programa Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Tatar Gençleri Temsilcisi Samet Cengiz ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, sürgünde hayatını kaybedenler için dua okunmasıyla devam etti.

Programın açılışında konuşan YTB Başkanı Eren, sürgün sonrası Kırım Tatar toplumunun ayakta ve hayatta kalma mücadelesini yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sürgününün yaşandığı 1944'ün kara ve acılı bir yıl olduğunu belirten Eren, "Sürgünü en acı şekilde tecrübe eden ve maruz kalmış olduğu bu büyük sürgüne rağmen ayakta kalmayı, bir olarak, beraber kalmayı ve bugün burada da gördüğümüz gibi bir Kırım Tatar toplumunu yaşatmayı başarmış olan bir millet var." dedi.

Eren, 2014'te Kırım'ın ilhakından, 2022'de başlayan savaşa kadar YTB olarak Kırım halkına her zaman destek sağladıklarını dile getirerek, Kırım Tatarları dernekleri ile "Kırım Tatar Gençler Çalıştayı"nı organize edeceklerini söyledi.

Çalıştayın önemine dikkati çeken Eren, "Bunu çok önemsiyoruz çünkü milli bilincimizin, kültürümüzün yarınlara taşınması için gençlerimiz çok kilit bir rol oynuyor. Gençlerimiz, kendi milli manevi değerlerine sahip çıkarak ve sürgünü yarınlara taşıyarak dünyanın neresinde olursa olsun Kırım Tatarlarının birlik ve beraberliğini sağlamaya gayret edecekler." ifadelerini kullandı.

"Kırım Tatar kimliğinin korunması ve tanınması için ortak çalışmalıyız"

Bodnar da Ukrayna ve Kırım Tatar halklarının tarihlerinin birbirine bağlı olduğunu söyleyerek, "Beraber aynı kaynaktan, Moskova'dan gelen açlık, soykırımlar, baskılar ve birçok zor dönem atlattık. Belki mükemmel değildi ama en azından barış içinde beraber, birbirimize yardım ederek yaşadık." dedi.

Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunarak, "Yüzlerce hatta binlerce Kırım Tatar evladı, Ukraynalı askerlerle omuz omuza düşmana karşı vatan savunması yapıyor." ifadesini kullandı.

Sürgünü ve sürgünde ölenleri hatırlamanın önemini vurgulayan Bodnar, "Kırım Tatar dilinin, kimliğinin, geleneğinin, dininin korunması ve bütün dünyada tanınması, yaygınlaştırılması için ortak çalışmalıyız." dedi.

"Kırım Tatarları, Litvanya toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir"

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, hayatını kaybeden sürgün mağdurlarına saygılarını sunma ve hem Türkiye hem de Litvanya'da bulunan Kırım Tatar toplumuna destek verme fırsatı için minnettar olduğunu söyledi.

Kırım Tatarları ile Litvanya halkının yıllardır birlikte yaşadığını vurgulayan Degutis, "Kırım Tatarları, Litvanya toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kırım Tatarları, ülkemizin ve toplumumuzun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, bu katkılar özellikle son 50 yılda öne çıkmıştır." diye konuştu.

"Kırım Tatarlarının sürgünü hala devam etmekte"

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şahin de 18 Mayıs 1944'te hasta, kadın ve çocuk ayrımı yapılmaksızın Kırım Tatar toplumundan yüz binlerce kişinin sürgüne gönderildiğini anımsattı.

Şahin, Kırım Tatarlarının, nüfuslarının yarısını sürgün nedeniyle kaybettiğini dile getirerek, "On binlerce insan sürgün yollarında ve sürgün yerlerinde hayatını yitirdi." dedi.

Geçen 80 yılda sürgünün sorumlularının cezalandırılmasına dair herhangi bir adım atılmadığını belirten Şahin, "Kırım Tatarlarının sürgünü hala devam etmekte çünkü adalet sağlanmadı." ifadesini kullandı.

Kırım Tatar Gençleri Temsilcisi Cengiz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB'nin desteğiyle Dünya Kırım Tatar Gençlik Kurultayının organize edileceğini ve oldukça faydalı olacağını vurguladı.

Cengiz, kurultay kapsamında Kırım Tatar gençlerinin evrensel olarak birlikte çalışabilmesine odaklanma ve Kırım Tatar halkının yaşam şartlarını iyileştirebilme gibi amaçlar üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Program, Kırım Ailesi Okulu öğrencilerinin "Sürgün" gösterisi ve şiir dinletisiyle devam etti. Program kapsamında Kırım Tatar Kültür ve Sanat Sergisi de gezildi.