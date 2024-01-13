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Kırklareli AFAD Ekibi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Kırklareli AFAD Ekibi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli AFAD ekibi, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ekip, etkileyici ve hüzünlü fotoğraflardan oluşan seçkideki 5 kategoride tercihlerini belirledi.

Kırklareli AFAD Ekibi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
13.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AFAD ekibi, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz, " Gazze: Kanıt" kategorisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarını tercih eden ekip, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğraflarına oy verdi.

Ekibin şefi İlker Dengiz, AA muhabirine 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ekip olarak bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 gün bölgede kaldıklarını ve enkaz altından bir çok vatandaşa yardım eli uzattıklarını anlatan Dengiz, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafların etkileyici ve hüzünlü olduğunu ifade etti.

Dengiz, AA personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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