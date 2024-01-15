Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürü, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Erden, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar" fotoğrafını seçen Erden, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" fotoğrafını tercih etti.
"Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren "Yoldaş", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğraflarını seçen Erden, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.
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