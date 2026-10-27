Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Pehlivanköy Akademi-Fenerbahçe Medicana maçını izledi - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Pehlivanköy Akademi-Fenerbahçe Medicana maçını izledi

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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Pehlivanköy Akademi-Fenerbahçe Medicana maçını izledi
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pehlivanköy Akademi'nin Fenerbahçe Medicana ile oynadığı voleybol maçını izledi. Bulut, Kırklareli'nin adını sporun her alanında başarıyla duyuran takımların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek sporculara başarı diledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Pehlivanköy Akademi Voleybol Takımı'nın maçını izledi.

Bulut, Pehlivanköy Akademi Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan karşılaşmayı izleyerek sporseverler ve sporcularla bir araya geldi.

Kırklareli'nin adını sporun her alanında başarıyla duyuran takımların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bulut, sahada mücadele eden sporculara ve Pehlivanköy Akademi Voleybol Takımı'na başarı dileklerinde bulundu.

Özel hastanelerde inceleme yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, özel hastanelerde incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Çağdaş Derdiyok, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Halil İbrahim Salman ve beraberindeki ekip, özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyarette, hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirilerek yürütülen çalışmalar hakkında inceleme yapıldı.

Çocuk ihmali ve gelişimsel bilgilendirme eğitimi verildi

Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine çocuk ihmali ve gelişimsel bilgilendirme eğitimi verildi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan sosyal çalışmacı Kader Çetin ve çocuk gelişimcisi Orhan Çelik, kursiyerlerle bir araya geldi.

Eğitimde, "Çocuk İhmali" ile "Erken Çocukluk Dönemi Gelişimsel Bilgilendirme" konuları ele alınarak katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Çocuklar Cumhuriyet coşkusunu resimlerle yansıttı

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen resim yarışmasında çocuklar, Cumhuriyet coşkusunu ve Atatürk sevgisini kağıda döktü.

Yarışmada birinci olacak çocuğa, okuma alışkanlığını desteklemek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 29 Ekim'de mini kitaplık ve kitaplar hediye edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
Kırklareli BelediyesiPehlivanköyDerya BulutKırklareliFenerbahçeVoleybolGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Pehlivanköy Akademi-Fenerbahçe Medicana maçını izledi - Son Dakika
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