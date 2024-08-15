Kırklareli'de Helikopter ile Uyuşturucu Kaçakçılığı Yargılaması Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'de Helikopter ile Uyuşturucu Kaçakçılığı Yargılaması Başladı

Kırklareli'nde helikopter ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması başladı. Tutuklu sanıkların savunmaları alındı ve mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

15.08.2024 17:49
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Kırklareli'nde helikopter ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması başladı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu ticareti" suçundan 45 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar A.O, B.E.E, F.G, H.E.C.E, H.G, L.H. ve S.Ç. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunması alınan sanık A.O. "itirafçı" olarak ifade verdi.

A.O, uyuşturucu ticaretinde öncülük görevini 40 bin lira karşılığında üstlendiğini itiraf ederek, pişman olduğunu belirtti.

İstanbul'dan uyuşturucuyu almak ve öncülük yapmak için Kırklareli'ne geldiğini anlatan A.O. Babaeski yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda L.H. ile bir süre bekledikten sonra kendisine söylenen buluşma noktasına gittiğini anlattı.

Otomobil ile Yenimahalle köyü yakınlarında toprak yola girdiğini ve bölgede, içerisinde uyuşturucu bulunan valizleri aradığını aktaran A.O. "Bölgede valizleri aradık ama bulamayınca geri dönmemiz gerektiği talimatı verildi. Olayın bu kadar büyük bir organizasyon olduğunu bilmiyordum. Uyuşturucunun ne zaman ve ne şekilde geleceği konusunda bilgim yoktu. Bize sadece orada uyuşturucu olduğu, onu alıp İstanbul'a götürmemiz gerektiği söylendi. Bu konuda savcılık sorgusunda itirafçı oldum ve olayları ayrıntısına kadar anlattım." dedi.

F.G. de uluslararası çok büyük suç işlendiğini ancak söz konusu suçla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

İstanbul'da galeri işletmesi nedeniyle Kırklareli'ne kiralanan otomobili müşteriye teslim etmek için geldiğini iddia eden F.G, "Olay günü Kırklareli'nde olmam tesadüf. O gün bir müşteri araç kiralamıştı onu teslim etmek için Kırklareli'ne geldim ancak müşteri vazgeçti. Benim uyuşturucu ticaretiyle ne bir yönlendirmem ne de talimatım oldu. Bazı sanıklarla ticaret yaptığım ve aldığım parayı geri ödeyemediğim için bana iftira atılıyor." diye konuştu.

Duruşmada diğer sanıklar ile avukatlar da savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Çanakkale Hava Radar Komutanlığının 16 Temmuz 2023 tarihinde gece saatlerinde yurt dışından Kırklareli'ne kayıt dışı bir hava aracının giriş yaptığını tespiti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlatmış, helikopterin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı sırada bölgeye çantalar atarak Bulgaristan tarafına kaçtığı belirlenmişti.

İncelemede çantalarda 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Helikopter, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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