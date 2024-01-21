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Kırklareli'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Eğlendi - Son Dakika
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Kırklareli'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Eğlendi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kartopu oynayıp kızakla kaydı. Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 8 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar eğlendi. Sömestir tatilinde olan çocuklar aileleri ile geldiği bölgede kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon poşet ve bidonlarla kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde dans etti. Tekirdağ'dan ailesiyle bölgeye gelen Furkan Kamil Kömürcü, tatile kar ile başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Ablası ile kızak kaydığını belirten Kömürcü, 'Kış geldi ailecek Demirköy'e geldik. Heyecanla kar yağışını bekliyordum. Bugün de çok eğlendim.' dedi.

Kırklareli\'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Eğlendi
21.01.2024 - 14:57,
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 8 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar eğlendi.

Sömestir tatilinde olan çocuklar aileleri ile geldiği bölgede kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon poşet ve bidonlarla kaydı.

Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde dans etti.

Tekirdağ'dan ailesiyle bölgeye gelen Furkan Kamil Kömürcü, tatile kar ile başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ablası ile kızak kaydığını belirten Kömürcü, "Kış geldi ailecek Demirköy'e geldik. Heyecanla kar yağışını bekliyordum. Bugün de çok eğlendim." dedi.

Kaynak: AA
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